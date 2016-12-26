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تغيب حسن مالك عن حضور جلسة تجديد حبسه بـ"الإضرار بالاقتصاد" لدواع أمنية

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تغيب حسن مالك عن حضور جلسة تجديد حبسه بـ"الإضرار بالاقتصاد" لدواع أمنية تغيب حسن مالك عن حضور جلسة تجديد حبسه بـ"الإضرار بالاقتصاد" لدواع أمنية

>كتبت ــ أمنية الموجى

تغيب رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، عن الحضور لمقر  محكمة التجمع الخامس، للمثول للتحقيق ونظر تجديد حبسه فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، لدواع أمنية.

 

كان من المقرر أن تنظر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة نظر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات فى القضية، وحضر فريق الدفاع عن مالك وباقى المتهمين، وأبرزهم محمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود و4 محامين آخرين، وأخطرتهم هيئة المحكمة بتغيب حسن مالك، الأمر الذى ترتب عليه مغادرة فريق الدفاع، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارا بتأجيل الجلسة لحين حضور المتهم.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لحسن مالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.


> وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد.


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