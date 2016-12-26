تجديد حبس رئيس شركة التنمية الزراعية المتهم بتقاضى رشوة 15 يوماً

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين تجديد حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعى المصرى"التنمية والائتمان الزراعي"؛ واثنين آخرين 15 يوماً لتقاضى الأول رشوة 214 ألف جنيه.

واعترف المتهم الثاني بتقديمه رشوة للمتهم الأول، كما اعترف المتهم الثالث بأنه الوسيط بين الأول والثاني، واقتصر دوره على الوساطة فقط، دون التربح من الوظيفة، وأظهر تفريغ عدد من الفيديوهات اليوم صحة الواقعة.

وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية بقيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه، واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص، باستقطاع نسبة من المستخلصات، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة، أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودلت التحريات أن المتهم تعرف على الراشي صاحب الشركة الخاصة، عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، داخل منزله بالقاهرة، وبحوزته 214 ألف جنيه، إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي حصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشي صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية، يتمثل دوره كوسيط بين صاحب الراشي والمرتشي، وأثناء الفحص تم ضبط بعض المستندات الخاصة بالواقعة.