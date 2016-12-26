أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

القبض على عصابة فوق السحاب بطائرة مصر للطيران

Google+ Print
القبض على عصابة فوق السحاب بطائرة مصر للطيران القبض على عصابة فوق السحاب بطائرة مصر للطيران

ذكر موقع روسيا اليوم حادثا لا يتكرر كثيرا على خطوط الطيران وكان الأبطال هذه المرة هم طاقم الضيافة والأمن الجوي لإحدى الطائرات التي تتبع شركة للطيران والتي كانت قادمة لمطار القاهرة من العاصمة الغانية أكرا وتحمل الرقم 882.


بداية الحادثة

حيث ذكر الموقع أن الحادثة بدأت بعد إقلاع الطائرة بالفعل حينما إكتشف مشرف طاقم الضيافة بالطائرة الكابتن إبراهيم عبد الفتاح إختفاء إحدى حقائبه التي كانت في الأدراج العلوية للطائرة وكانت تحتوي حقيبته على مبلغ عشرون ألف دولار وهي وديعة من شركة مصرية تقوم بنشاطها في غانا وكان سيقوم بتوصيلها للقاهرة.

قام الكابتن في حرفية شديدة بإبلاغ طاقم الضيافة بدون أن يشعر أحد من الركاب حتى يتمكنوا من مراقبة الوضع والعثور على المشتبهين حتى شكوا في وفد صيني على الطائرة يتكون من عدة أشخاص وتبدو تصرفاتهم مريبة على حد قول الموقع ، فتمكنوا من إستعادة المبلغ وتم التبليغ عنهم فورا لسلطات المطار حتى يتمكنوا من ضبطهم فور نزول الطائرة وهو ما حدث بالفعل ولم يشرح الموقع الطريقة التي تمكنوا بها من القبض عليهم أو إستعادة المال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر