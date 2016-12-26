وزارة الكهرباء: هذة الاجهزة تستهلك كهرباء رغم انفصالها عن مصدر الطاقة

شيماء مصطفى

حذرت وزارة الكهرباء المصرية المواطنين من بعض الاجهزة الكهربائية تسمى”سارق التيار” تستهلك كم كبير من الكهرباء فى رغم ايقاف تشغيلها فتطلب الوزارة من المواطنين فصل هذا الجهاز عن مصدر الطاقة نهائيا بعد الانتهاء من العمل بها اى نزع فيشة التشغيل من الكهرباء.

فنشرت وزارة الكهرباء دراسة توضح وقالت فيها ان كل الاجهزة التى تعمل بالريموت كنترول لا تقف عن التشغيل كليا عن ايقاف تشغيلها بالريموت كنترول فقط ولكن تستمر فى العمل على وضع الاستعداد وتستهلك بعضا من الكهرباء وهذة الاجهزة مثل التليفزيون والريسيفير ومكيف الهواء وأجهزة التسجيل وغيرها من الاجهزة الاخرى وعند وجود عدد كبير من هذة الاجهزة التى تعمل بالريموت كونترول فى البيت يؤدى ذلك الى استهلاك كم كبير من الكهرباء.

وهناك بعد الاجهزة الاخرى التى تعمل منظم مثل الغسالة واجهزة الكومبيوتر والطابعة وشاحن الموبايل تستهلك كهرباء حتى لو كانت فى وضع عدم التشغيل بتأكد من ذلك عند ملامسة يدنا الى المنظم سوف يجد نها دفئًا فهذا يعنى ان هذة الاجهزة تستخدم الكهرباء فى ظل عدم تشغيلها ونشرت وزارة الكهرباء جدولا يوضح حجم استهلاك الكهرباء لبعض الاجهزة فى حالة العمل وفى حالة الاسعتداد.

شبكةعيونالإخبارية

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