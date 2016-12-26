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بدء تجمع الألتراس عند محطة الأوبرا استعداداً لحضور مران الأهلى

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بدء تجمع الألتراس عند محطة الأوبرا استعداداً لحضور مران الأهلى بدء تجمع الألتراس عند محطة الأوبرا استعداداً لحضور مران الأهلى

>كتب رمضان حسن

بدأت أعداد من رابطة ألتراس أهلاوى التوافد على محطة مترو الأوبرا تمهيداً للاحتشاد والتوجه لمقر القلعة الحمراء لحضور تمرين الفريق المقرر له عصر اليوم، الاثنين، لتحفيز اللاعبين قبل القمة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلى لملاقاة غريمه التقليدى الزمالك فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام والمقرر له الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

وكانت قوات الأمن قد كثفت من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحسبا لقدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.

وانتشرت قوات الأمن حول جميع بوابات الأهلى، مع وجود أكثر من 5 سيارات أمن مركزى، تحسبا لحضور الألتراس فى أى وقت.

 

 


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