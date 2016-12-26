أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الأمن يطلق الغاز على ألتراس أهلاوى لمنعهم من حضور مران الفريق

Google+ Print
الأمن يطلق الغاز على ألتراس أهلاوى لمنعهم من حضور مران الفريق الأمن يطلق الغاز على ألتراس أهلاوى لمنعهم من حضور مران الفريق

>رمضان حسن

أطلقت قوات الأمن بالنادى الأهلى الغاز المسيل للدموع على جماهير ألتراس أهلاوى، المتواجدة حالياً بالقرب من بوابات النادى، لتفرقتهم بعد تجمعهم ناحية كوبرى الجلاء لحضور مران الفريق الأول على ملعب مختار التتش.

 

ويسعى الألتراس الأهلوى لحضور مران الفريق الأحمر قبل مباراة القمة أمام الزمالك يوم الخميس القادم فى الاسبوع الـ17 بالدورى.

وكانت قوات الأمن قد كثفت من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحسبا لقدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365