الأربعاء المقبل.. صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالذكرى 118لميلاد «أم كلثوم»

إحتفالا بالذكري الـ118 علي ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، يقيم متحف “أم كلثوم” بقصر المانسترلي”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. نيفين الكيلاني، حفلا غنائيا ،وذلك في الثامنة من مساء الأربعاء 28 ديسمبر.

> وتغنى في الفاصل الأول للحفل المطربة أنغام مصطفى، حيث تغني “محتار ياناس”، “هاقابله بكره”، “حب ايه”، ” ومقطع من أغنية ألف ليله “، بينما المطربة حسناء كمال بالفاصل الثانى ،أغانى “بعيد عنك”،”هذه ليلتي”، وقود الفرقة الموسيقية . المايسترو مدحت عبد السميع