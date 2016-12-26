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الصناعة تطرح مصانع بمدينة بدر الشهر المقبل

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الصناعة تطرح مصانع بمدينة بدر الشهر المقبل الصناعة تطرح مصانع بمدينة بدر الشهر المقبل

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزراة بصدد طرح عدد من المصانع المرفقة بمدينة بدر الصناعية الشهر المقبل.

وأضاف قابيل في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه المصانع ضمن مخطط لإنشاء مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص، والتي تم طرح أول مجمع منها الأسبوع الماضي بمدينة السادات، وتقدم لها طلبات فاقت العدد المعروض.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة الأدوات المنزلية تستهدف تخصيص أراضٍ صناعية لإقامة مصانع لإنتاج أدوات مائدة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال قابيل في بيان سابق، إن الواردات تراجعت بنحو 7 مليارات دولار منذ بداية العام، في حين ارتفعت الصادرات بقيمة مليار دولار.

وقال الوزير في نوفمبر الماضي، إن تسعى لتقليص الواردات غير الضرورية بـ12 مليار دولار.

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