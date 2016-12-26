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إحالة قضية اتهام إبراهيم سليمان في «الحزام الأخضر» إلى الاستئناف

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إحالة قضية اتهام إبراهيم سليمان في «الحزام الأخضر» إلى الاستئناف إحالة قضية اتهام إبراهيم سليمان في «الحزام الأخضر» إلى الاستئناف

ابراهيم سليمان داخل القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين إحالة أوراق القضية التي يحاكم فيها إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و 3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.

وجاء قرار المحكمة بالتنحي عن استكمال القضية في ضوء استشعار عضو يسار دائرة المحكمة للحرج على نحو يحول دون مشاركته في نظرها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

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