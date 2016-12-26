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منح جائزة الإنسان العربى الدولية لـ2016 للسلطان قابوس

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منح جائزة الإنسان العربى الدولية لـ2016 للسلطان قابوس منح جائزة الإنسان العربى الدولية لـ2016 للسلطان قابوس

>مسقط (أ ش أ)

منح المركز العربي-الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون جائزة الإنسان العربى الدولية لعام 2016 للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تقديرا لجهوده العظيمة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن المركز منح الجائزة للسلطان قابوس نظرا لإسهاماته النبيلة فى مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محليًا وعربيا ودوليا.

يذكر أن المركز العربى الأوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولى تأسس فى عام 2006 فى مملكة النرويج بمبادرة من نخبة ممن لديهم خبرات فى قضايا حقوق الإنسان، وهو مركز مستقل (غير حكومي) لا يستهدف الربح، ويهتم بالدفاع والمطالبة بضمان الأداء والالتزام بحقوق الإنسان الطبيعية والدينية والقانونية لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى.


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