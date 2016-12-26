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3 طرق لتجنيب الوسائد الاصفرار

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الإثنين 26-12-2016 15:19

تفقد الوسادة جاذبيتها حين تصفرّ، ولتفادي ذلك من الضروري تنظيفها دوريًّا، مع اتباع الآتي:
| تُنقع الوسادة في وعاء مليء بالماء الساخن المضاف إليه كوب من الـ"بايكينج صودا" ونصف كوب من مبيّض الملابس لساعة. ثمّ تُفرك جيّدًا، بغية التخلّص من البقع، وأي اصفرار تشكو منه. 
| في حال كانت الوسادة لا تشكو من التلطّخ ببقع عنيدة، يُنصح بمسحها بفوطة مغمسة بمزيج معدّ من الماء والصابون السائل.
| يمكن غسل الوسادة بالطريقة الاعتيادية في الغسّالة، باستخدام الماء الدافئ.
من الضروري غسل الوسادة مرّة كلّ أربعة أشهر، أمّا غطائها فيجب أن يطاله الغسل دوريًّا. وهي تتطلّب التشميس حتى لو كانت نظيفة، بغية التخلّص من البكتيريا والأوساخ العالقة بها. ومن المفضّل تغيير الوسادة كلّ سنة.
 

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سيدتي