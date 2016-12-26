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حكم سويسرى أو مجرى الأقرب لإدارة قمة الزمالك والأهلي

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حكم سويسرى أو مجرى الأقرب لإدارة قمة الزمالك والأهلي حكم سويسرى أو مجرى الأقرب لإدارة قمة الزمالك والأهلي

>كتب محمد مراد

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحادين السويسرى والمجرى، على تعيين حكام لقمة الزمالك والأهلي المقرر لها الخميس المقبل، باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 للدورى.

 

كما دخل فى الصورة أحد حكام اليونان، وهو ما سيتم حسمه خلال ساعات قليلة ودراسة مستوى الحكام المرشحين للقمة.

 

كانت الساعات الماضية قد شهدت اعتذارا من أكثر من طاقم حكام قبل قمة الزمالك والأهلي بسبب إجازات الكريسماس مما دفع مسئولى لجنة الحكام والتى يشرف عليها عصام عبد الفتاح فى اختيار طاقم مصرى بديل تحسبا لتعذر استقدام طاقم تحكيم أجنبى.


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