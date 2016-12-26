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قرعة البطولة العربية لكرة السلة بعد غد الأربعاء

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قرعة البطولة العربية لكرة السلة بعد غد الأربعاء قرعة البطولة العربية لكرة السلة بعد غد الأربعاء

>ياسمين يحيى

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، إجراء قرعة البطولة العربية للمنتخبات 28 ديسمبر الجارى بأحد فنادق القاهرة، حيث تقام البطولة فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل  باستاد القاهرة.

8 دول تشارك فى البطولة العربية لكرة السلة 

يشارك فى البطولة العربية لكرة السلة 8 منتخبات هى كل من المغرب، والجزائر، البحرين، الإمارات، السودان، وليبيا، بالإضافة إلى المستضيفة.

ومن المقرر أن يحضر مراسم قرعة البطولة العربية كل من مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، ونائب رئيس الاتحاد العربى، بالإضافة إلى عبد الله شلبى المدير التنفيذى للاتحاد المصرى، وحنفى أبو طالب أمين عام الاتحاد العربى، عوض سامى مدير العلاقات العامة، على أن يدير الحفل وائل لطفى مدير العلاقات العامة بالاتحاد.

مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية لكرة السلة 

كان اتحاد كرة السلة قد عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة، بحضور عدد من رموز اللعبة، وعلى رأسهم محمود أحمد على، ومحمد السيد سليمان السلعاوى، عمرو أبو الخير، ومدحت وردة، إسماعيل القرقاوى رئيس الاتحاد الأفريقى، ووائل بدر.


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