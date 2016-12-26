أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس جيبوتي يصل القاهرة للقاء السيسي

Google+ Print
رئيس جيبوتي يصل القاهرة للقاء السيسي رئيس جيبوتي يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي إسماعيل عمر جيلة رئيس دولة جيبوتي، في زيارة للقاهرة لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس لبحث التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك بحث التطورات علي الساحة الدولية والأفريقية، كما تتناول المباحثات تأكيد وأهمية تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وتأكيد أهمية تفعيل اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة.

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في الجديدة، جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الذي، كما يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام لاستعراض أهم ما جاء في جلسة المباحثات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر