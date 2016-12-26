رئيس جيبوتي يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي إسماعيل عمر جيلة رئيس دولة جيبوتي، في زيارة للقاهرة لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي لبحث التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك بحث التطورات علي الساحة الدولية والأفريقية، كما تتناول المباحثات تأكيد وأهمية تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وتأكيد أهمية تفعيل اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة.

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة الذي، كما يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام لاستعراض أهم ما جاء في جلسة المباحثات.