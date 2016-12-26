موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. إحالة 10 أعضاء بخلية داعش السويس للجنايات

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إحالة 10 أعضاء بخلية داعش السويس للجنايات.

بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، فى اتخاذ الإجراءات التأمينية المقررة لتأمين وصول رئيس جيبوتى عمر جيلة، والذى يصل القاهرة خلال الساعات القادمة.

حصرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير إدارة المرور، الأسباب التى تؤدى إلى الزحام المرورى بشوارع العاصمة، و تقوم إدارة المرور بالعمل على ايجاد حلول لها من خلال انتشار الخدمات و الأوناش لرفع أى أعطال أو حوادث مرورية، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، والدفع بأوناش مرورية بكافة الطرق، تنفيذى لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية .

أعلن أبوالسعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفى بجريدة المصرى اليوم، الدخول فى اعتصام بمقر الجريدة، مهددا بالتصعيد والإضراب عن الطعام، بسب تعنت الإدارة ضده، بعدما أحالته للتحقيق، واشترطت الاعتذار للمدير العام، مقابل إعفائه من التحقيق، وذلك رغم إرسال النقابة أكثر من خطاب للمؤسسة تطالبها بوقف التحقيق مع عضو المجلس لأن إحالته للتحقيق جاءت بسبب تضامنه مع الزملاء، الذين كانوا معتصمين للمطالبة بحقوقهم.

قررت النيابة العامة إحالة 10 أعضاء بخلية " داعش "، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ارهابية إلي محكمة الجنايات بالسويس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أن المتهمين المنتمين لخلية داعش في السويس والمقبوض عليهم، بينهم مدرس أزهري، ونقاش وطالب يبلغ من العمر 16 عام.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين وزير الدولة للتنمية والفرانكفونية الفرنسى جان ميرى لوجان، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد عبر حسابه الرسمى على تويتر.

اشتعلت النيران، داخل سيارة ملاكى، بالطريق الصحراوى، تسببت فى تعطيل حركة المرور قرابة الساعة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان العامرية إخطار يفيد بانقلاب سيارة واشتعال النيران بها بمنطقة الكيلو 58 - الطريق الصحراوى - تجاه الإسكندرية.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، نجح فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلى من: السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.

توقعت هيئة التنشيط السياحى بالبحر الأحمر، ارتفاع عدد السياح القادمين للمحافظة بواقع 100 ألف سائح قادمين من المانيا واوكرانيا وعدة دول أخرى، بنسبة إشغال فندقية تصل إلى 60% .

وتوقع أحمد مصطفى مدير هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر ارتفاع نسب الوصول خلال الايام القليلة المقبلة من 35% إلى أكثر من 60 % تزامنا مع احتفالات رأس السنة بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 527 لسنة 2016، بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/7/2016، بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى.

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نجاح جلسات الاستماع الموسعة التى عقدتها اللجنة حول قانون الإدارة المحلية الجديد مع الشباب والخبراء وذوى الخبرة من المحافظين الحاليين والسابقين، سوف تمد أجل الانتهاء من القانون الجديد.

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما تم بمجلس الأمن الدولى منذ يومين بشأن الاستيطان الاسرائيلى بفلسطين هو إنتصار للإنسانية، موضحة أنه على الرغم من أن الموائمات السياسية والدبلوماسية بين الدول تغط على الساسة لدى تلك الدول، لافتة إلى أنه توجد موجة متزايدة فى الدول الغربية تجاه الوضع بفلسطين وظلم شعب بأكمله.

المضادات الحيوية هى مجموعة من الأدوية التى تستخدم لعلاج الالتهابات التى تسببها الجراثيم (البكتيريا وبعض الطفيليات)، وتؤكد الدراسات أن معظم الأثار الجانبية للمضادات الحيوية ليست خطيرة، ويكون أغلبها الإسهال أو الغثيان أو النعاس، وهناك بعض الأطعمة التى يحذر الأطباء من تناولها خلال فترة تناول المضادات الحيوية، رصد بعضها موقع Live Strong.

لم يتوقع النجم عمرو سعد كل هذا الترحاب الجماهيرى الشديد فور عودته من مهرجان دبى السينمائى فى دورته الـ13 والتى شهدت عرض فيلمه مولانا هناك حيث لاقى إشادات نقدية كبيرة، حيث تفاجأ سعد بالتفاف الجمهور حوله فى مطار القاهرة لالتقاط الصور التذكارية معه، ووجد صعوبة شديدة فى الخروج من بوابات المطار إلى سيارته نتيجة تكدس الجمهور من حوله، وهى اللحظات التى رصدها بعضا من جمهور عمرو ومعجبيه بأنفسهم وتم إرسالها إلى قسم صحافة المواطن باليوم السابع.

قصر الأمير محمد على بالمنيل أو قصر المنيل يعد تحفة معمارية ذات قيمة كبيرة، يقع بالمنيل وهو حى يقع بجزيرة الروضة النيلية فى القاهرة، تحيط به حدائق غنائة، ولا يزال يحتفظ بطرازه المتأثر بالعمارة المغربية رُغم مرور الوقت، ويُستخدم اليوم كمتحف.