بعد قليل..انطلاق مباحثات السيسى ونظيره الجيبوتى بقصر الاتحادية

كتب محمد الجالى

تنطلق، بعد قليل ، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي|، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

> وعقب الاستقبال الرسمى وجلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين ، تعقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين ، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك، يلقى خلاله الرئيسان السيسى وجيلة، بيانين أمام وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطوير العلاقات الثنائية مع جيبوتي فى مختلف المجالات، إضافة إلى تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية والمنطقة.