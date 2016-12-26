أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإسكان": تشغيل أول خط مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة 1 يناير

Google+ Print
"الإسكان": تشغيل أول خط مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة 1 يناير "الإسكان": تشغيل أول خط مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة 1 يناير

>كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، المشرف على تطوير المدن الجديدة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وصول المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة 1 بشكل رسمى  يناير المقبل.

وأضاف "عمارة" فى تصريح خاص لـ"اليوم الساابع" أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى سيغذى الحى السكنى، والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، موضحا أن الخط يربط محطة مياه العاشر من رمضان بالمشروع عبر خط تصل طاقته الإنتاجية لـ100 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن تكلفة الخط بلغت 500 مليون جنيه.

 وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أول محطة كهرباء بمشروع العاصمة الإدارية بطاقة إنتاجية تصل لـ20 ميجا وات، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستغذى أجزاء من الحى السكنى بشكل مؤقت لحين تنفيذ أكبر محطة كهرباء بالمشروع القومى.

وكشف عن إنشاء خطوط مياه جديدة تربط المشروع بمحطة مياه القاهرة الجديدة، لتبدأ ضخ المياه فور تشغيلها، وكذلك خط مياه آخر من خليج السويس، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس حاليا إقامة محطات تحلية مياه على خليج السويس لمد العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه اللازمة، لافتا إلى أن تسعى لتنوع مصادر المياه داخل المشروع حتى لا تكون هناك أزمة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس