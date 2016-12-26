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الداخلية: علاج 483 من رجال الشرطة والمواطنين بالمجان

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الداخلية: علاج 483 من رجال الشرطة والمواطنين بالمجان الداخلية: علاج 483 من رجال الشرطة والمواطنين بالمجان

>كتب محمود عبد الراضى

 

أجرى قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على 483 ضباطا وفردا وموظفا مدنيين ومجندين وأسرهم ومحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتم بالتنسيق مع مركز شباب سيجر توقيع الكشف الطبى على 850 حالة من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم .

 

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق كافة أوجه الرعاية المختلفة للعاملين بالوزارة ونزلاء السجون والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة خاصةً الرعاية الطبية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية.

 

 


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