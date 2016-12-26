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ضبط 3 قطع سلاح وذخيرة بدون ترخيص مع مزارع وعامل وعاطل بقنا

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ضبط 3 قطع سلاح وذخيرة بدون ترخيص مع مزارع وعامل وعاطل بقنا ضبط 3 قطع سلاح وذخيرة بدون ترخيص مع مزارع وعامل وعاطل بقنا

>قنا – هند المغربى

تحقق نيابة قوص جنوب محافظة قنا فى ضبط 3 قطع سلاح وذخيرة مختلفة الأنواع بحوزة مزارع وعامل وعاطل بدون ترخيص.

 

كانت وحدة مباحث قوص جنوب محافظة قنا بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث ورئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، شنت حملة تمكنت خلالها من ضبط "عبد المعين، ا،ع" 69 عاما مزارع بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات و"مصطفى،م،ي" 21 عاما عاطل وبحوزته فرد روسى، ضبط "أحمد،م، م" 25 عامًا عامل بالأجر وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، و3 طلقات تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.


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