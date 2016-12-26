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ضبط 1700 كيلو سكر وزيت مدعم استولى عليها بقالان تموين بالقليوبية

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ضبط 1700 كيلو سكر وزيت مدعم استولى عليها بقالان تموين بالقليوبية ضبط 1700 كيلو سكر وزيت مدعم استولى عليها بقالان تموين بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 1700 كيلو سكر وزيت مدعم استولى عليها بقالان تموين واتهامهما بتخزين السلع المدعمة وحجبها عن المواطنين لإعادة بيعها في السوق السوداء، وتحررت المحاضر اللازمة وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد عبد الهادي رئيس مباحث بقيام سمير س بدال تموينى بقرية قلما مركز قليوب بتجميع كميات من السلع التموينية "زيت وسكر" المدعمة من قبل الدولة والمخصصة لبقالي التموين الذين يصرفون بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض احتكاره وتجميع تلك السلع بمخزن سرى وحجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وتم إخطار اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية وعليه قامت حملة تموينية استهدفت المتهم حيث تم ضبط  112 كرتونه زيت كهرمان ورويال بإجمالى وزن (1075 كجم) خاصه بوزارة التموين و660 كجم سكر خاص بوزارة التموين وتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع قليوب.

كما استهدفت الحملة سميحه م بدالة تموينية وبمراجعة الفواتير والتسويات مع بونات الصرف التي قامت بصرفها من فرع جملة مركز قليوب التابع للشركة العامه لتجارة الجملة تبين تصرفها في السلع الاستراتيجية " سكر – زيت " التي قامت بصرفها بما يعادل مبلغ وقدره 17527 جنيهاً بغرض بيعها في السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد

 

 


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