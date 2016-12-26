انفوجراف.. «2017» عام «مؤجلات» محمد فؤاد

كتب- مصطفى حمزة:

عام2017 .. يعد فارقًا بكل المقاييس فى مشوار الفنان محمد فؤاد؟!.. حيث يستقبله ولديه ثلاثة أعمال ينتظر خروجها للنور منذ أعوام، بالإضافة لكونها تمثل عودة للساحه بعد غياب سنوات طويلة.

فعلى مستوى الأعمال الدرامية،بدأ فؤاد بالفعل بعد تأجيل 3سنوات تصوير مشاهد مسلسله “الضاهر”،ليعود للشاشة الصغيرة بعد 7سنوات من مسلسله الأخير”أغلى من حياتى”.

وكتب مسلسل “الضاهر” بالأضافة لمشاركته بالإنتاج والتمثيل الفنان تامر عبد المنعم ،ومعهم ضيوف الشرف الفنان الكبير حسن يوسف، القديرة لبنى عبد العزيز،بالإضافة للفنانون نسرين طافش، إنعام سالوسة، سعيد طرابيك، حسن كامى، ويتولى إخراجه عصام حلمى.

كما يقدم “فؤاد” ايضا مع تامر عبد المنعم “مؤلفا ومنتجا” فيلم “فريدة جدا”،من إخراج عمر عبد العزيز.

> ويمثل الفيلم عودة له لشاشة السينما بعد غياب 12 عامًا، حيث قدم آخر أعماله السينمائية فيلم ” غاوي حب” في عام 2005.

وبعد7سنوات من أخر ألبوماته “أبن البلد”،وإعداد أستمر 4 سنوات،بالإضافة لتغيير شركات الإنتاج أكثر من3مرات،أعلن “فؤاد ” عن طرح ألبومه “سلام” بالعام الجديد.

فؤاد قام بتلحين أحدى اغانى الألبوم،وهى من كلمات الشاعر امير طعيمه ،وتوزيع تميم ،كما عاد للتعاون مع الشاعر ايمن بهجت قمر،ويقدم لآول مرة اغنية مع الموزع الموسيقى توما.

> ويقدم فؤاد بالالبوم 7اغانى من تاليف الشاعر امير طعيمه .وهي “هستنى وفترة وعدت “ألحان تامرعلي، ”يوم والتاني” ألحان محمد يحيى ،”غلطان ” ألحان رامى جمال ،”طيب طيب” ،وأيضا “مش عليا وخليني جنبك “ألحان أحمد صلاح حسني.

> كما يغنى من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم اغنية “ياما” من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.