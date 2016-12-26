أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الأمن يطوّق مداخل أهلى الجزيرة بسبب الألتراس

Google+ Print
الأمن يطوّق مداخل أهلى الجزيرة بسبب الألتراس الأمن يطوّق مداخل أهلى الجزيرة بسبب الألتراس

>كتب رمضان حسن

كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحسبا لقدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.

 

وقامت قوات الأمن بالانتشار حول جميع بوابات الأهلى، مع وجود أكثر من 5 سيارات أمن مركزى تحسبا لحضور الألتراس فى أى وقت.

 

وكانت هناك أنباء قد ترددت عن قدوم الألتراس لحضور المران ومؤازرة اللاعبين قبل القمة وهو ما اعتاد عليه الرابطة قبل المباريات الهامة ولكن يخشى الأمن من حدوث أى خروج عن النص خلال تواجدهم فى النادى مما جعل هناك تواجد أمنى مكثف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365