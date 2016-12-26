الأمن يطوّق مداخل أهلى الجزيرة بسبب الألتراس

كتب رمضان حسن

كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحسبا لقدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.

وقامت قوات الأمن بالانتشار حول جميع بوابات الأهلى، مع وجود أكثر من 5 سيارات أمن مركزى تحسبا لحضور الألتراس فى أى وقت.

وكانت هناك أنباء قد ترددت عن قدوم الألتراس لحضور المران ومؤازرة اللاعبين قبل القمة وهو ما اعتاد عليه الرابطة قبل المباريات الهامة ولكن يخشى الأمن من حدوث أى خروج عن النص خلال تواجدهم فى النادى مما جعل هناك تواجد أمنى مكثف.