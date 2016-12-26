أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فتح الصالة الرئيسية بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال رئيس جيبوتي

Google+ Print
فتح الصالة الرئيسية بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال رئيس جيبوتي فتح الصالة الرئيسية بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال رئيس جيبوتي

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، فى اتخاذ الإجراءات التأمينية المقررة لتأمين وصول رئيس جيبوتى عمر جيلة، والذى يصل القاهرة خلال الساعات القادمة.

وقامت السلطات المختصة بفتح الصالة الرئاسية، كما انتظمت الخدمات التأمينية على مداخل ومخارج المطار، وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالة الرئاسية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية فى الجديدة، اليوم الاثنين، رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة الذى يقوم بزيارة عمل لمصر.

وتتناول الزيارة عقد مباحثات لتأكيد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جيبوتى على جميع الأصعدة فى ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين، وتأكيد أهمية تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، فضلًا عن مواصلة برامج الدعم الفنى المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر