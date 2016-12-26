فتح الصالة الرئيسية بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال رئيس جيبوتي

بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، فى اتخاذ الإجراءات التأمينية المقررة لتأمين وصول رئيس جيبوتى عمر جيلة، والذى يصل القاهرة خلال الساعات القادمة.

وقامت السلطات المختصة بفتح الصالة الرئاسية، كما انتظمت الخدمات التأمينية على مداخل ومخارج المطار، وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالة الرئاسية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، اليوم الاثنين، رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة الذى يقوم بزيارة عمل لمصر.

وتتناول الزيارة عقد مباحثات لتأكيد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جيبوتى على جميع الأصعدة فى ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين، وتأكيد أهمية تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، فضلًا عن مواصلة برامج الدعم الفنى المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.