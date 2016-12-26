بالصور.. مديرية أمن دمياط تطرح 20 طن أرز وسكر بأسعار مدعمة فى منافذ أمان

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية أمن دمياط، اليوم الاثنين، أنه تم توفير 10 أطنان سكر أبيض و10 أطنان أرز فاخر، وطرحها بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى عدة مدن بأنحاء المحافظة، بسعر سبعة جنيهات لكيلو السكر وخمسة جنيهات لكيلو الأرز، بالتنسيق بين مديرية الأمن بإشراف اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن دمياط، وعدد من كبار تجار الجملة، لتوفير كميات من السلع التموينية المهمة بأسعار مدعمة،الأمر الذى لقى استحسان المواطنين الذين طالبوا باستمرار طرح هذه السلع بمنافذ بيع السلع الغذائية.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المديرية تفعيلا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على توافر كافة السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.