أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما

Google+ Print

36909565_303.jpgتوفي مغني البوب جورج مايكل مساء الأحد في منزله بإنجلترا عن 53 عاما بحسب ما أعلن مدير أعماله، فيما أعرب العديد من أصدقاء وزملاء الفنان البريطاني عن حزنهم لرحيل أحد عمالقة البوب.توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل يوم الأحد في منزله بإنجلترا عن 53 عاما. وذاع صيت مايكل في ثمانينيات القرن الماضي مع فريق وام الموسيقي قبل أن ينفصل عنه. وقال مدير أعمال مايكل في بيان "يغمرنا الحزن ونحن نؤكد وفاة ابننا المحبوب وأخينا وصديقنا جورج بسلام في منزله خلال فترة عيد الميلاد". وأضاف "تطالب أسرته باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب والحزين. ولن تكون هناك المزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

ونشر المغني التون جون صورة له مع مايكل على إنستجرام مع تعليق: "أنا في صدمة عميقة لقد فقدت صديقي الحبيب". وكتبت مادونا قائلة "وداعا يا صديقي! فنان عظيم آخر يتركنا. هل يمكن أن ينتهي عام 2016 الآن؟" وكتب المغني برايان آدامز عن وفاة جورج مايكل قائلا :"أنا لا أستطيع أن أصدق ذلك. هذا المغني الرائع والانسان الجميل مازال صغيرا على أن يتركنا". وقالت مقدمة البرامج الحوارية إلين دي جينيريس "لقد سمعت توا عن وفاة صديقي جورج مايكل. لقد كان موهبة رائعة. أنا حزينة جدا".

ولد مايكل باسم جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو وعزف الموسيقى في قطارات أنفاق لندن قبل أن يكون فريق وام مع أندرو ريدجلي في 1981. وقد عانى جورج مايكل في السابق من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات. وأمضى ملك البوب البريطاني وصاحب أغنية "كيرلس ويسبر" الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في العام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن، تحت تأثير القنب. وقبل ثلاث سنوات، عثر عليه فاقدا للوعي داخل سيارته المرسيدس وأقر بتعاطيه المخدرات، إلا أنه تجنب السجن عن طريق أداء 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية ومنع من القيادة لعامين.

وباع نجم البوب البريطاني أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم، منها 20 مليونا لأول أولبوماته المنفردة بعنوان "فايث" (إيمان) الذي صدر في العام 1987، واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.

ط.أ/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
>G5860f19d310cb.png
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا