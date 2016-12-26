وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما

توفي مغني البوب جورج مايكل مساء الأحد في منزله بإنجلترا عن 53 عاما بحسب ما أعلن مدير أعماله، فيما أعرب العديد من أصدقاء وزملاء الفنان البريطاني عن حزنهم لرحيل أحد عمالقة البوب.توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل يوم الأحد في منزله بإنجلترا عن 53 عاما. وذاع صيت مايكل في ثمانينيات القرن الماضي مع فريق وام الموسيقي قبل أن ينفصل عنه. وقال مدير أعمال مايكل في بيان "يغمرنا الحزن ونحن نؤكد وفاة ابننا المحبوب وأخينا وصديقنا جورج بسلام في منزله خلال فترة عيد الميلاد". وأضاف "تطالب أسرته باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب والحزين. ولن تكون هناك المزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

ونشر المغني التون جون صورة له مع مايكل على إنستجرام مع تعليق: "أنا في صدمة عميقة لقد فقدت صديقي الحبيب". وكتبت مادونا قائلة "وداعا يا صديقي! فنان عظيم آخر يتركنا. هل يمكن أن ينتهي عام 2016 الآن؟" وكتب المغني برايان آدامز عن وفاة جورج مايكل قائلا :"أنا لا أستطيع أن أصدق ذلك. هذا المغني الرائع والانسان الجميل مازال صغيرا على أن يتركنا". وقالت مقدمة البرامج الحوارية إلين دي جينيريس "لقد سمعت توا عن وفاة صديقي جورج مايكل. لقد كان موهبة رائعة. أنا حزينة جدا".

ولد مايكل باسم جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو وعزف الموسيقى في قطارات أنفاق لندن قبل أن يكون فريق وام مع أندرو ريدجلي في 1981. وقد عانى جورج مايكل في السابق من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات. وأمضى ملك البوب البريطاني وصاحب أغنية "كيرلس ويسبر" الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في العام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن، تحت تأثير القنب. وقبل ثلاث سنوات، عثر عليه فاقدا للوعي داخل سيارته المرسيدس وأقر بتعاطيه المخدرات، إلا أنه تجنب السجن عن طريق أداء 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية ومنع من القيادة لعامين.

وباع نجم البوب البريطاني أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم، منها 20 مليونا لأول أولبوماته المنفردة بعنوان "فايث" (إيمان) الذي صدر في العام 1987، واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.

ط.أ/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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