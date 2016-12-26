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مباحث مصر الجديدة تعيد كيلو ذهب و6 شاشات بعد سرقتهم من محل مجوهرات

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مباحث مصر الجديدة تعيد كيلو ذهب و6 شاشات بعد سرقتهم من محل مجوهرات مباحث مصر الجديدة تعيد كيلو ذهب و6 شاشات بعد سرقتهم من محل مجوهرات

>كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية وشاشات تليفزيون بمنطقة الجديدة، والذى تبين أن صاحب محل بلاى استشن كان يعمل لدى صاحب المحل وراء السرقة، فتم ضبطه وإعادة المسروقات لصاحبها وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

 

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من " سامي ص ن " 65 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، ومقيم مدينة نصر أول، بأنه أثناء قيامه بجرد محتويات المحل اكتشف فقد مصوغات ذهبية تزن حوالي 800 جرام، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

 

 

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه، ونجحت التحريات التى باشرها اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة، فى التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "مايكل ص ص " 21 سنة، صاحب محل بلاي استيشن، وكان يعمل سابقا لطرف المجني عليه.

 

 

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن الرائد محمد مصطفى معاون مباحث القسم، من ضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه أثناء عمله طرف المجني عليه بالمحل تمكن من سرقة المشغولات الذهبية على فترات بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 61500 جنيه بمسكنه، مصوغات ذهبية عبارة عن  236 جرام عيار 18 ، و 191 جرام عيار 21 ، وشاشة ماركة LG 55 بوصة ، وشاشة ماركة LG 32  بوصة وشاشة ماركة تيجر 50 بوصة ، و3 شاشة ماركة ناشيونال 50 بوصة ، و4 أجهزة بلاي استيشن، و4 أجهزة لاب توب ماركة ديل.

 

 

واعترف المتهم أمام رجال مباحث القسم، أن المشغولات الذهبية من متحصلات واقعة السرقة والأجهزة المضبوطة من متحصلات بيع باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأقر بتصرفه ببيع باقي المسروقات  المستولى عليها لدى عميله "عماد ح ب " 46 سنة، صاحب محل فضيات، عن طريق شقيقه "مدحت ص  ص" 30 سنة، عامل بمحل فضيات فتم استهدافه وشقيق المتهم وأمكن ضبطهما.

 

 

وبمواجهتهما أقرا بصحة ما جاء بأقوال المتهم ونفي علمهما بأنها من متحصلات واقعة السرقة وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم "مايكل ص  ص" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل كلا من "عماد ح ب " ، و"مدحت ص ص" من سراي النيابة، وتسليم المضبوطات لمالكها "سامي ص ن " .


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