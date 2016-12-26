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مباحث الآداب تضبط 2500 زجاجة "ويسكى" داخل محل خمور بدون ترخيص بمدينة نصر

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مباحث الآداب تضبط 2500 زجاجة "ويسكى" داخل محل خمور بدون ترخيص بمدينة نصر مباحث الآداب تضبط 2500 زجاجة "ويسكى" داخل محل خمور بدون ترخيص بمدينة نصر

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكن ضباط إدارة حماية الآداب، من القبض على صاحب محل، لبيعه الخمور والمشروبات الكحولية مجهولة المصدر فى المحل ملكه بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى ضباط إدارة حماية الآداب العامة، معلومات مفادها بأن "مؤمن .م.م.ص." 30 سنة صاحب محل، كائن بمدينة نصر يقوم ببيع الخمور والمشروبات الكحولية مجهولة المصدر والمهربة جمركيا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بالمحل الخاص به وبدون ترخيص.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم استهداف المحل بمعرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب، وأسفر ذلك عن ضبطه وعثر بداخل المحل على 2487 زجاجة ويسكى، وبمواجهته اعترف بقيامه ببيع المشروبات الكحولية المضبوطة بدون ترخيص داخل المحل ملكه، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التى تتولى التحقيق.

 


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