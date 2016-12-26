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ضبط محام يزور إيصالات أمانة وتوكيلات لابتزاز ضحاياه مادياً

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ضبط محام يزور إيصالات أمانة وتوكيلات لابتزاز ضحاياه مادياً ضبط محام يزور إيصالات أمانة وتوكيلات لابتزاز ضحاياه مادياً

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حيلة محام فى النصب على المواطنين وابتزازهم ماديا للحصول منهم على أموال، وذلك عقب قيامه بتزوير إيصالات أمانة وتوكيلات بأسمائهم، والحصول على أحكام قضائية ضدهم ومساواتهم للتنازل.

 

تلقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات مفادها أن "على .م.ر" 49 سنة، وشهرته "على دياب" محام، ومقيم عين شمس، يقوم بتزوير إيصالات الأمانة والتوكيلات لرفع دعاوى كيدية ضد مواطنين أبرياء بموجب إيصالات الأمانة المزورة مستخدما توكيلات صحيحة باسم عملائه لمقاضاتهم .

 

وأكدت التحريات قيامه بتزوير توكيلات عامة قضايا باسم ضحاياه وتسليمها لزملائه من المحامين لحضور جلسات التقاضى دون علم المجنى عليهم ولسرعة إنهاء إجراءات التقاضى وصدور حكم حضورى ضد المجنى عليهم ثم يقوم بابتزازهم ومساومتهم على التنازل عن تلك القضايا مقابل مبالغ مالية .

 

وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه وعثر بداخل مسكنه على 25 توكيل بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"، 4 إيصالات أمانه موقعة على بياض باسم إيمان .ع.، إيصال أمانه موقع على بياض باسم هبة .و.، وإيصال أمانه موقع باسم تهانى .ع.م. بمبلغ 3000 جنيه .

 

وبمواجهته، اعترف بصحة التحريات وحيازته للمضبوطات بقصد رفع قضايا كيدية ضد المجنى عليهم وابتزازهم ماديا عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتوالت النيابة العامه التحقيق.


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