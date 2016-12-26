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مصدر بالزمالك: عرض باسم مرسى الصينى "كلام"

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مصدر بالزمالك: عرض باسم مرسى الصينى "كلام" مصدر بالزمالك: عرض باسم مرسى الصينى "كلام"

>كتب أحمد توفيق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن العرض الصينى الخاص بباسم مرسى مهاجم الفريق مجرد كلام ولا يوجد عرض رسمى وصل للنادى حتى الآن .

وأكد باسم مرسى لمسئولى الزمالك تلقيه عرضا صينيا من أحد الأندية للانتقال إليه على سبيل الإعارة، لمدة 6 شهور مقابل سداد 2 مليون دولار .

قال المصدر الزملكاوى إن باسم مرسى أكد خلال مفاوضات تجديد عقده امتلاكه عرض من أحد الأندية الصينية لكن حتى الآن لم يتلقى النادى أى عرض رسمى سواء من الصين أو أى دورى آخر .

أضاف المصدر أن الزمالك يرحب بانتقال باسم مرسى للدورى الصينى بعد تأكيد اللاعب على تقاضى مبالغ ضخمة نظير العرض لكن يتبقى دخول الأمور فى الطابع الرسمى وهو ما لم يحدث حتى الآن .


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