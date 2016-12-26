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اليوم.. حسم بطل دورى المرتبط لكرة السلة

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اليوم.. حسم بطل دورى المرتبط لكرة السلة اليوم.. حسم بطل دورى المرتبط لكرة السلة

>كتبت ياسمين يحيى

تختتم اليوم منافسات الدور النهائى من دورى مرتبط كرة السلة، بإقامة 3 لقاءات حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج، والزمالك مع طلائع الجيش، والاتحاد مع الجزيرة.

 

ويتنافس على لقب هذا الموسم فريقا الأهلى وسبورتنج، حيث حصد الاهلى 41 نقطة، بينما حصد سبورتنج 39 نقطة، وخلفه الزمالك برصيد 36 نقطة، ويعد الأقرب لحصد اللقب المارد الأحمر خاصة أن مباراته اليوم أمام الفريق السكندرى ستحسم بطل المسابقة.

 

فى حالة فوز الأهلى على سبورتينج سيتوج ببطولة دورى المرتبط، أما فى حالة الخسارة سيصبح الفريقان متساويان فى عدد النقاط، ويتم إقامة مباراة فاصلة بينهما لتحديد البطل.

 

كان الأهلى قد خسر أول 3 جولات فى المسابقة أمام الاتحاد والزمالك وسبورتنج، بينما فاز على الاتحاد فى الجولة الرابعة، ليعود من جديد للمنافسة لاستعادة تربعه على القمة.

 

يذكر أن لقب دورى المرتبط حققه بالموسم الماضى فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، بينما أحرز الأهلى بطولة دورى السوبر.


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