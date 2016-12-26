إحالة 10 أعضاء بخلية "داعش السويس" إلى محكمة الجنايات

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة إحالة 10 أعضاء بخلية " داعش "، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ارهابية إلي محكمة الجنايات بالسويس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أن المتهمين المنتمين لخلية داعش في السويس والمقبوض عليهم، بينهم مدرس أزهري، ونقاش وطالب يبلغ من العمر 16 عام.

كما كشفت التحقيقات أن أول من تلقى التدريبات علي يد قيادات تنظيم داعش في سيناء نقاش، وأن الخلية اعتمدت علي تاجر في تمويل العمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لتنفيذها داخل المحافظة والتي كان مخطط أن تستهدف منشآت أمنية.

وأكدت التحقيقات، أن من بين المتهمين الـ 10 في قضية خلية داعش بالسويس المتهم " عادل . م . أ " مدرس بمعهد القراءة الأزهري بالسويس، والذي ينتمي فكريا الي تنظيم داعش.

وطبقاً لما ورد بالتحقيقات فإن المدرس الأزهرى، كان العقل المدبر لضم أعضاء جدد للخلية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، مستغلا نشاطة بالمعهد وقربة من الشباب، خاصة حديثي السن.

وأكدت التحقيقات، أن أول المتهمين بخلية داعش بالسويس الذين قاموا بالفسر الي سيناء والتدرب علي يد قيادات تنظيم داعش هو المتهم المقبوض عليه " عبدالرحمن . أ . أ " ومهنته نقاش، وتؤكد التحريات أنه تدرب علي تنفيذ العمليات الأرهابية وهو من المقيمين في قرية الخواطرة بحي الجناين، وكان ينتمي لجماعات دينية قبل انضمامة الي داعش.

وقال مصدر أمني، أن تحريات جهاز الأمن الوطني المقدمة للنيابة العامة بالسويس أكدت أن المتهم بالقضية وعضو الخلية " أحمد . ع . س " تاجر هو الممول الرئيسي لأعضاء الخلية في السويس ويرتبط بعلاقات بهم من خلال العمل قبل تكوين الخلية، وأن التحريات تؤكد قيامه بتوفير السلاح المضبوط بالقضية للمتهمين من أعضاء الخلية الذين تم القبض عليهم.