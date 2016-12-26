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«الوزراء»: تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياسات النقدية

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«الوزراء»: تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياسات النقدية «الوزراء»: تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياسات النقدية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أرشيفية

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على أن التنسيق القائم بين والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية، قد نجح في تدبير موارد النقد الأجنبي لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من: السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودي الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التنسيق يهدف أيضا إلى الحرص على تحقيق استقرار السلع في الأسواق، منوهاً إلى أن المركزي رصد مؤخراً 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.

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