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4 يناير.. سمر نور تحتفل بتوقيع مجموعتها القصصية «فى بيت مصاص دماء»

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15232144_10154712327517629_1069428953410616218_nتحتفل الكاتبة سمر نور، بتوقيع مجموعتها القصصية “فى بيت مصاص دماء”، بالمركز الدولى للكتاب فى السابعه مساء الأربعاء 4 يناير.
> الندوة تديرها الكاتبة الصحفية عبلة الروينى،ويناقش المجموعة مع الكاتبه ،كل من القاص منتصر القفاش،والناقدة د.لبنى إسماعيل “أستاذ الأدب الإنجليزى فى جامعة القاهرة”،كما يقدم المطرب النوبى كرم مراد بعض أغانيه.
> المجموعة صادرة عن الهيئة العامة للكتاب،وهى الثالثة التى تقدمها سمر بعد مجموعتى«معراج» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004، «بريق لا يحتمل» عن دار ملامح للنشر 2008. ،والرابعه فى إنتاجها الأدبى بعد روايتها “محلك سر”.

 

 

 

 

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