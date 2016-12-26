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تأجيل محاكمة صاحب شركة الأهلية للطيران بتهمة النصب لـ28 يناير

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تأجيل محاكمة صاحب شركة الأهلية للطيران بتهمة النصب لـ28 يناير تأجيل محاكمة صاحب شركة الأهلية للطيران بتهمة النصب لـ28 يناير

 

أرشيفية

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء صبحي، ومصطفى رشدي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال يحيي العجاتي، صاحب الشركة الأهلية للطيران، لاتهامه بالنصب على أحد الأشخاص لجلسة 28 يناير، وقررت المحكمة تشكيل لجنة من وزارة الطيران لحلف اليمين القانونية، وإبداء الرأي الفني في الدعوى.

وجاء في الدعوي رقم 3470 لسنة 2016، أن رجل الأعمال يحيي حسين العجاتي “طيار سابق” ومالك الشركة الأهلية للطيران، تلقى مبلغ 60 ألف دولار من المدعي، في مقابل تلقيه دورة تدريبية في علوم الطيران، إلا أن المدعي بعد انتهاء الدورة فوجئ بعدم تلقيه أي معلومات خاصة بمجال الطيران، واتهم في دعواه “العجاتي” بالنصب عليه.

وقدم دفاع رجل الأعمال في جلسة محاكمته ما يفيد بتلقي المدعي للدورة التدريبية المقررة، وأنه يعد “طيارا” بعد تلقيه الدورة المذكورة، فيما قدم محامي المدعي ما يفيد بأن موكله تعرض لعملية نصب، وأنه لم يتلقَ الدورة المذكورة بما يؤهله ليعمل كطيار معتمد؛ وأمرت المحكمة بناءً على ذلك بتشكيل لجنة فنية من وزارة الطيران، لإبداء الرأي الفني في الدعوى، وبيان تلقى المدعي للدورة التدريبية من عدمه.

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