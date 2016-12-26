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انتظام حركة قطارات الإسماعيلية بعد السيطرة على حريق بجرار قطار فى أبو صوير

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انتظام حركة قطارات الإسماعيلية بعد السيطرة على حريق بجرار قطار فى أبو صوير انتظام حركة قطارات الإسماعيلية بعد السيطرة على حريق بجرار قطار فى أبو صوير

>الإسماعيلية - صبرى غانم

انتظمت حركة القطارات بالإسماعيلية بعد توقفها لمدة ساعة و50 دقيقة، بسب احتراق جرار القطار رقم 946 أمام مزلقان الجرايشة بأبوصوير، وتم السيطرة عليه وانتظار حركة القطارات.

وكان حريق محدود فى شب جرار القطار رقم 946 المتجه من الإسماعيلية للقاهرة أمام مزلقان الجرايشة بأبوصوير بالإسماعيلية، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات لمدة ساعة و50 دقيقة.

 

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد هشام مروان، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد باشتعال النيران فى جرار القطار رقم 946 القادم من الإسماعيلية والمتجه للقاهرة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران بأسفل ماكينة الجرار.

 

ودلت المعاينة المبدئية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائى أسفل ماكينة الجرار، وتم الاستعانة بجرار بديل لاستكمال الرحلة وتسيير حركة القطارات التى توقفت لمدة ساعة و50 دقيقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

 

 


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