إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة في مخالفات الوحدة الصحية بمغاغة في المنيا

أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية كل من مدير الإدارة الصحية بمغاغة، رئيسة قسم الاسنان بالإدارة الصحية، مدير التفتيش المالي والاداري بالإدارة الصحية واثنان من أعضاء التفتيش، وطبيب وصيدلي بالوحدة الصحية بشارونة للمحاكمة التأديبية.

وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفتهم القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، والمنظمة للاجازات، والقواعد والاحكام المالية والمخزنية، كما خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.

بإتيانهم الجرائم التأديبية التالية:

1. “م.ا” الصيدلي بالوحدة الصحية بشارونة

تغيب عن العمل بالوحدة المذكورة ايام 9و10و11و14/11/2016 دون أذن أو سند قانوني ، تراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان إخطار مديرية الصحة بالمنيا بخصوص التطعيمات والأمصال التي قاربت صلاحياتها على الانتهاء، أحتفظ بدفتر 44 صحة والخاص بصيدلية الوحدة الصحية بشارونة بمنزله الخاص وتقاعس عن تسجيل بعض الشهر به، أهمل المحافظة على ما بعهدته بالصيدلية المذكورة سلفاً من أصناف دوائية مما ترتب عليه وجود عجز لعدد 57 وحدة سيفوتاكس وعدد 206 كبسول فلوموكس 500 قدرت بمبلغ 938.57 جنيه مع وجود زيادة بعقار كيوروسيف 250 شراب

2. “ش.ع” طبيب الوحدة الصحية بشارونة

أهمل في الاشراف والمتابعة على أعمال العاملين بالوحدة الصحية المذكورة وكذا الاقسام التابعة لها، كما أهمل في أعمال الترقيم والختم لسجل الحضور والانصراف والخاص بالعاملين بالوحدة الصحية.

3. “س.م” مفتش مالي واداري بالإدارة الصحية بمغاغة

أحتفظ بتقرير المرور المؤرخ في 19/11/2016 والمعد بمعرفته لمدة خمسة عشر يوما دون تسليمه للشئون القانونية لاتخاذ شئونها حيال ما تضمنه من مخالفات قبل بعض العاملين بالوحدة الصحية، كما أهمل في اداء العمل المنوط به بدقة على نحو تمثل في عدم اثباته للمخالفات التي تكشفت عنها معاينة النيابة الادارية للوحدة الصحية.

4. “م.ا” مفتش مالي واداري بالإدارة الصحية بمغاغة

أهمل في اداء عمله المنوط به بدقة على نحو تمثل في عدم اثباته للمخالفات التي تكشفت عنها معاينة النيابة الادارية للوحدة الصحية محل الاوراق يومي 30/7و 19/11/2016 وذلك بصفته القائم على المرور على الوحدة في هذين اليومين

5. “أ.أ” مدير التفتيش المالي والإدارية بالإدارة الصحية بمغاغة

أهمل في اداء عمله المنوط به بدقة على نحو تمثل في عدم اثباته للمخالفات التي تكشفت عنها معاينة النيابة الادارية للوحدة الصحية محل الاوراق يومي 30/7و 19/11/2016 وذلك بصفته القائم على المرور على الوحدة في هذين اليومين

6. ” ن.م” رئيسة قسم الاسنان بالإدارة الصحية بمغاغة

قعدت عن دعم الوحدة الصحية بشارونة بطبيب اسنان مما نتج عنه عدم تشغيل وحده الاسنان بالوحدة الصحية لما يقرب من عام تقريبا

7. “ب.ا ” مدير الإدارة الصحية بمغاغة

أهمل في الاشراف والمتابعة على اعمال الوحدة الصحية بشارونة وذلك بصفته مدير الإدارة الصحية بمغاغة.

كما انتهت التحقيقات التي باشرها الأستاذ محمد صلاح عبد العال رئيس النيابة بأشراف المستشار حمــادة صايم مدير النيابة إلى مجازاة كل من ” ن.س” و”م.ن” و “ن.ش” و “ا.ع” اعضاء هيئة التمريض بالوحدة الصحية وكذلك “و.م” كاتب بالوحدة و “س.ح” فني بالوحدة و “ن.ع” عاملة بالوحدة و”ح.ح” الرائدة الريفية بالوحدة