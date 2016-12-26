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"تموين الإسكندرية" تضبط لحوم وجبن غير صالحة للإستهلاك الآدمى

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"تموين الإسكندرية" تضبط لحوم وجبن غير صالحة للإستهلاك الآدمى "تموين الإسكندرية" تضبط لحوم وجبن غير صالحة للإستهلاك الآدمى

> الإسكندرية - هناء أبو العز

 

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية .

وأسفرت الحملة عن ضبط" ح .م 48 سنة" صاحب مطعم لحيازته 86 كجم "كبده مجمده – سجق – دواجن "، و162 كجم زيت طعام، و 4 كجم كاتشب جميعها بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط"ا. ب 40 سنة" تاجر لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في المخللات غير الصالحه للاستهلاك الآدمي مستخدماً السيارة رقم ب د ج 9176 .

تم استهدافه بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجار الداخلية وضبطه مستقلاً السيارة المشار إليها محمله بكمية من المخللات بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

وضبطت الإدارة برئاسة العميد ياسر حمد"ش .ا 0 5 سنة" تاجر لقيامه بتجميع  9 لتر من السولار المدعم دون وجه حق ودون ثمة مستندات بقصد بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، و" م. ا 50 سنة" صاحب محل خردوات لحيازته وعرضه للبيع 5 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وغير خاضعه للفحص الإشعاعي.

كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام "ح. م"- 46 سنة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الجبن والحلاوة "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجاري حيث يقوم بتجميع مخلفات المصانع من المواد الغذائية وإعادة تدويرها وتصنيع المواد الغذائية المختلفة منها وكذا حيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

 تم إستهداف المصنع وضُبط 56 طن من الجبن داخل صفائح وبراميل ، و 7 جوال ملح بإجمالي وزن 175 طن، و4 جوال شاي بإجمالي وزن 1 طن محظور حيازتها وتداولها داخل أجولة، و3 عبوة من الحلاوة الطحينية بإجمالي وزن 15 كجم، و5 جوال بودرة مسحوق مشروب صناعي بإجمالي وزن 5 12 كجم، و 4 جوال لبن بودرة بإجمالي وزن1  طن، و42 عبوة من الحلاوة الطحينية والشيكولاتة، جميعها منتهية الصلاحية وبها تغير ي الخواص الطبيعية وبدون ثمة بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

 

 تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب وجارى العرض علي النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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