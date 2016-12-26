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أمن المنيا يحبط تهريب 199 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص

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أمن المنيا يحبط تهريب 199 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص أمن المنيا يحبط تهريب 199 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط سيارة يستقلها عاطل وسيدة وبداخلها 199 قطعة سلاح نارى بقصد الاتجار.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد قيام "يحيى.ى" 50 سنة عاطل من الجيزة بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وجلب كميات كبيرة منها لبيعها لعملائه بنطاق محافظة المنيا، وأضافت المعلومات أن مكان التقابل معهم بالمنطقة الجبلية دائرة مركز مطاى مستخدما فى ذلك سيارة دفع رباعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات أنه لدى وصول مأمورية للمكان تلاحظ قدوم سيارة بدون لوحات معدنية مطابقة لذات السيارة الوارد أوصافها بالمعلومات من أحد المدقات الجبلية، حيث تم مفاجأتها من خلف إحدى التباب الرملية وضبطها.

 

وتبين أن مستقيلها هو المأذون وبرفقته "عزة.م"، 25 سنه ربة منزل من القاهرة، وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بـ20 جوال بداخلها 199 قطعة سلاح نارى خرطوش تركى حديثة، عبارة عن 110 بندقيات خرطوش متعددة الطلقات بخزينة و80 بندقية خرطوش متعددة الطلقات و9 بندقيات خرطوش طويلة.

 

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار بالأسلحة غير المرخصة مع آخرين بمحافظتى مطروح والمنيا بالاشتراك مع مرافقته والتى اقتصر دورها على استقلال السيارة معه للتمويه بأنها زوجته والإيحاء للغير بأن السيارة ليست محملة بالممنوعات جارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى واستكمال الفحص والتحريات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


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