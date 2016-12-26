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بالصور.. مركز شباب بالوادى الجديد ينظم دورى رياضى للصنايعية والمهنيين

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بالصور.. مركز شباب بالوادى الجديد ينظم دورى رياضى للصنايعية والمهنيين بالصور.. مركز شباب بالوادى الجديد ينظم دورى رياضى للصنايعية والمهنيين

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

أعلن مركز شباب الراشدة التابع لمركز الداخلة بالوادى الجديد، عن بدء تنظيم دورة رياضية للمرة الأولى للصنايعية والحرفيين وأصحاب المهن المتنوعة أسوة بدورى المصالح الحكومية، الذى تم تنفيذه الشهر الماضى، حيث شارك فى دورة الصنايعية 16 فريقا، تضمن فريق النقاشين والحلاقين والمزارعين وسائقى الجرارات والتجاريين والصيادلة والبنايين وعمال السيراميك والجبس والمطاعم والمحارة والموبيليا والجزارين وعمال الصرف وغيرهم من الفئات المهنية، والتى تستمر لمدة 15 يوما، وتقام فعالياتها على ملعب مركز شباب الراشدة لكرة القدم.

 

وقال أحمد عبد الله سيد رئيس مركز شباب الراشدة، إن فعاليات الدورى تم تنظيمها فى إطار أنشطة المركز بهدف توفير الفرصة الكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع بالقرية، وعدم قصر تنظيم الدوريات على أعضاء المركز أو المصالح الحكومية، وفور إعلان المسابقة تقدم عدد كبير من المشاركين من أصحاب المهن المتنوعة بإجمالى 122 لاعبا تم تقسيمهم إلى 16 فريقا، حيث يتم توزيع جوائز وكأس الفائز بالدورى فور انتهاء فعاليات المباريات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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