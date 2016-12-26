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تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي»

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تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي» تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي»

الرئيس الأسبق محمد مرسي – أرشيفية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني الجلسات المخصصة لنظر دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى لجلسة 16 يناير المقبل.

 وطالبت الدعوى فى مضمونها، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، لانعدام صفته فى الحصول عليها .

وقالت الدعوى: “كيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط من الدولة، والتى يترتب عليها مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى”.

 واعتبرته الدعوى، منح رئيس جمهورية نفسه هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط  سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ ، وقالت إنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومى المصرى بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.

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