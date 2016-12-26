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وفاة مفاجئة لـ جورج مايكل في لندن عن 53 عاماً

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وفاة مفاجئة لـ جورج مايكل في لندن عن 53 عاماً وفاة مفاجئة لـ جورج مايكل في لندن عن 53 عاماً

الإثنين 26-12-2016 06:15

توفي النجم العالمي جورج مايكل، عن عُمر يناهز الـ53 عاماً، قبل ساعات في منزله في لندن، وقد سرّب صديقه فادي فواز الخبر قبل أن يصل إلى الصحافة العالمية، الأمر الذي نفاه مدير أعماله، قبل أن يعود ويؤكد خبر وفاة مايكل دون أن يذكر تفاصيل.
وقد أعلن مدير أعمال الفنان الراحل الخبر عبر بيان مقتضب جاء فيه
"ببالغ الحزن نؤكد خبر وفاة ابننا الغالي، وشقيقنا وصديقنا، الذي رحل بسلام في منزله خلال عيد الميلاد المجيد"
وجاء في البيان طلب خاص من عائلة الفنان بضرورة احترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب.
يذكر أن جورج مايكل هو صاحب الأغنية الشهيرة Last Christmas وقد كانت وفاته في عيد الميلاد مؤلمة لمحبيه الذين اعتادوا سماع أغنيته مع حلول الأعياد، قبل أن يودعوه هذا العام وفي عيد الميلاد.
ولم يعلن بعد تفاصيل عن موعد ومكان الجنازة ولا عن أسباب وفاة النجم.

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سيدتي