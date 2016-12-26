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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

بوغاز – أرشيفية

قررت هيئة ميناء الاسكندرية صباح اليوم الاثنين فتح بوغازي الاسكندرية والدخيلة امام حركة الملاحة بعد تحسن الاحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح وارتفاع الامواج.

وأعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، انه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والدخول والرسو علي الارصفة لتفريغ حمولاتها.

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية، قد قررت إغلاق البوغازين لمدة يومين نتيجة سوء حالة الطقس .

واوضح رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء مدحت عطية،  انه تقرر اغلاق البوغازين حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها او بارصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

من ناحية اخري، تواصل سقوط الامطار علي الثغر واعلنت محافظة الاسكندرية واجهزتها التنفيذية حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الامطار ومنع تراكمها بالشوارع والميادين وقامت ادارة المرور بمضاعفة خدماتها لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

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