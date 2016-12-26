راشد النعيمي: الدولة قدمت أروع نماذج البذل والعطاء

ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وقال ــ في كلمة له بهذه المناسبة ــ إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد على تمسك قيادتنا الرشيدة بالسير على نهج ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قيم العطاء وعمل الخير.

وأضاف: «إن الإمارات قدمت أروع نماذج البذل والعطاء ولا تزال تمنح كل خير ووفاء وذلك ليس غريباً على دولة تترأسها قيادة حكيمة صاحبة آراء سديدة وتوجيهات رشيدة ورؤى واضحة تأخذ بأيدي الجميع وتساعد بلا حد وتساند القريب والبعيد كما تضم بين أكنافها أبناء تربوا على المحبة والايخاء».

وتابع: «لقد كان عمل الخير أحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات وجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان، فكانت لها البصمة القوية الحاضرة في كافة المجالات المحلية والإقليمية والدولية حتى أصبحت بلاداً يشار لها بالبنان كلما ضرب مثال على الخير والبذل والعطاء، ولم يعد يخفى على أحد أن دولتنا تسطر يوماً بعد يوم إنجازات إنسانية عظمى وتكرم الإنسان في أي مكان وتسانده في ضعفه وتهتم بالتعليم والصحة وإنقاذ الغير، فشعار الخير محفور في قلوب مواطنيها الذين لا يدخرون جهداً يذكر للمساندة والمساعدة لمن هم بأمس الحاجة للدعم والتحفيز».