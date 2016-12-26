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سيارة تدهس طفلا مرتين في سوق مرشد

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سيارة تدهس طفلا مرتين في سوق مرشد سيارة تدهس طفلا مرتين في سوق مرشد

لقي طفل (6 سنوات) مصرعه في حادث دهس في سوق مرشد بدبي ليلة السبت في حوالي 07:30 بعدما دهسه سائق مرتين.

ووفقا لشرطة دبي، وقع الحادث بينما كان الطفل (هندي)، يركب دراجته في السوق.

ونقل موقع الغلف نيوز المحلي عن العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قوله أن السائق (الآسيوي) فوجئ بظهور الطفل في الاتجاه المعاكس ولم يكن لديه وقتا كافيا لتجنبه أو الانحراف بعيدا، مما أدى إلى دهس الطفل، ومن شدة هلعه وارتباكه عكس السير إلى الوراء مما أدى إلى دهس الطفل مرة أخرى.

وأصيب الطفل بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى راشد، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

 

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