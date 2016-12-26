7 حكام مستبعدين من الترشح لإدارة القمة

كتب- عادل عقل

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن لجنة الحكام استبعدت كل من جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين ومحمد معروف ومحمود بسيونى ومحمد فاروق ومحمود عاشور وأمين عمر، من دائرة الترشح لإدارة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة الـ17 من عمر الدورى الممتاز.

ودخل الثنائى سمير عثمان ومحمد الحنفى كاحتياطيين لإدارة قمة الخميس فى حالة فشل المفاوضات لاستقدام طاقم حكام أجنبى.

يرصد اليوم السابع الأسباب التى أدت إلى استبعاد 7 حكام من إدارة القمة

1- جهاد جريشة أدار المباراة السابقة للأهلى أمام المصرى بالجولة السابقة وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فلايمكن اسناد القمة إليه فى ظل الأجواء المتوترة بالكرة المصرية .

2- أزمة مباراة الأهلى والمقاصة بالجولة الـ13 بالدورى أبعدت إبراهيم نور الدين عن دائرة الاختيارات خاصة بعد مطالبة لجنة الأندية بإيقاف نور الدين رغم أنه سبق أن أدار لقاء القمة فى افتتاح الدورة الرباعية فى 2014.

3- محمد معروف ظهر بمستوى متواضع خلال إدارته للقاء الزمالك وبتروجت بالجولة الـ15 من عمر الدورى.

4- محمود بسيونى لم يصل الى المستوى الفنى والخبرة الذى تؤهله لإدارة مباراة بأهمية القمة بين الاهلى والزمالك .

الدولى محمود بسيونى

5- محمد فاروق أحد اصحاب الخبرة وسبق أن أدار لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك فى موسم 2014 إلا انة خارج دائرة الترشح .

6- محمود عاشور رغم ظهوره بمستوى طيب بعد عودته من الاصابة إلا انة لم يصل الى المستوى الفنى والبدنى الذى يؤهله لإدارة لقاء بأهمية وحساسية قمة الاهلى والزمالك ولذلك جاء قرار اللجنة باستبعاده من دائرة الترشح حتى يعود الى مستواها المعهود.

7- امين عمر الوافد الجديد بالقائمة الدولية رغم انة يتمتع بكفاءة فنية الا انة لم تكتمل خبرتة لادارة مباراة بحجم واهمية القمة بين الاهلى والزمالك بالاضافة الى انة صادفة سوء توفيق فى الفترة الاخيرة منذ دخولها القائمة الدولية.