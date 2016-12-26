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إعصار «نوك تن» يضرب وسط الفلبين ويقطع التيار الكهربائي

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إعصار «نوك تن» يضرب وسط الفلبين ويقطع التيار الكهربائي إعصار «نوك تن» يضرب وسط الفلبين ويقطع التيار الكهربائي

ضرب الإعصار “نوك تن” مساء أمس الأحد وسط الفلبين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا.

وسجلت الرياح المصاحبة للإعصار سرعة بلغت 255 كيلومترا في الساعة عندما وصل “نوك تن” للبر فوق مقاطعة كاتانديوانس التي صدر فيها أعلى تحذير من عاصفة، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز”.

وفر نحو 218 ألف شخص إلى مراكز إجلاء بعد أن حذرت السلطات من أمواج عالية وفيضانات بسبب العاصفة في القرى الساحلية والمناطق المنخفضة.

وعلقت المواصلات البحرية والجوية والبرية في بعض المناطق، مما أدى إلى عرقلة خطط آلاف المتوجهين إلى قراهم ومدنهم للاحتفال بالأعياد.

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