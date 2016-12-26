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تجميد البويضات لا يؤثر على صحة الجنين ونسب نجاحه تصل من 30 إلى 50 %

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تجميد البويضات لا يؤثر على صحة الجنين ونسب نجاحه تصل من 30 إلى 50 % تجميد البويضات لا يؤثر على صحة الجنين ونسب نجاحه تصل من 30 إلى 50 %

>كتبت آلاء الفقى

قال الدكتور عمرو أبو اليزيد أخصائى النساء والتوليد بمستشفيات الشرطة عضو المؤسسة المصرية لطب الجنين، إن نسب نجاح استخدام البويضات المجمدة تصل من 30 إلى 50%، وأظهرت الدراسات الحديثة أن الأطفال المولودين نتيجة تخصيب البويضات المجمدة لا يوجد لديهم أى مشاكل صحية.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تجميد البويضات هى عملية استخلاص للبويضات وتجميدها وتخزينها، وعندما تصبح المرأة على استعداد للحمل مرة أخرى، فيما بعد تعاد البويضات بعد تخصيبها وتنقل للرحم .

كما أوضح د.عمرو أبو اليزيد  بعض التعليمات اللاتى يجب على النساء اتباعها قبل إجراء عملية تجميد البويضات وتشمل الآتى:

1.السيدات اللاتى يعانين من السرطان، تجرين تجميد البويضات قبل بدء العلاج الكيماوى أو الإشعاعى .

2. السيدات اللاتى يخضعن لعمليات الإخصاب المساعد وغير الراغبات فى تجميد الأجنة .

3. السيدات اللاتى يردن حفظ البويضات للمستقبل كالنساء غير المتزوجات أو لأسباب صحية أو شخصية .

 


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