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إنبى يعسكر اليوم لمواجهة طلائع الجيش

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إنبى يعسكر اليوم لمواجهة طلائع الجيش إنبى يعسكر اليوم لمواجهة طلائع الجيش

>كتب عمرو جاب الله

يدخل إنبى، اليوم الاثنين، معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، غداً الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة كأس ويستعيد الفريق البترولى فى تلك المواجهة كلاً من رامى صبرى  وصلاح عاشور بعد رفع الإيقاف عنهما.

كان إنبى قد كسر سلسلة التعادلات الأخيرة التى حققها فى الدورى بالفوز على الفيوم فى دور الـ32 بكأس مصر، بثنائية نظيفة، فالفريق البترولى تعادل فى آخر 5 مباريات له بالدورى أمام أسوان وبتروجت والاتحاد السكندرى والأهلى والإنتاج الحربى.

يُذكر أن آخر فوز حققه إنبى فى الدورى كان أمام المصرى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ6 بالدورى ويسعى لتحقيق أول فوز فى الدورى تحت قيادة مدربه الحالى طارق العشرى.

 


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