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عضو بـ"صحة النواب": بعض الأدوية مكسبها 600% ولابد من إعادة تسعيرها

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عضو بـ"صحة النواب": بعض الأدوية مكسبها 600% ولابد من إعادة تسعيرها عضو بـ"صحة النواب": بعض الأدوية مكسبها 600% ولابد من إعادة تسعيرها

>كتب ـ هشام عبد الجليل

قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك أصناف أدوية يصل هامش الربح فيها إلى 600%، فى الوقت الذى يوجد فيه أنواع أخرى ذات هامش ربح ضئيل، ولهذا لابد من إعادة تسعير الدواء مرة أخرى لتحقيق نظرية النسبة والتناسب.

 

وأعلن هلالى، لـ"اليوم السابع" موافقته على مقترح تشكيل لجنة لتسعير الدواء، وتضم عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، الأطباء، قطاع الأعمال، وزارة الاستثمار، وغرفة صناعة الدواء، وتكون مهمتها الأولى إعادة التسعير بما يتناسب مع سعر الصرف الحالى، وذلك لعدم رفع جميع منتجات الأدوية بشكل عشوائى، مما يؤثر على المواطن بصورة مباشرة فى المقام الأول.

 

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن مقترح تشكيل لجنة لتسعير الدواء سيكون له مردود إيجابى على مستقبل صناعة الدواء فى بشكل عام لكن على المدى البعيد، ولكن فيما يخص الأزمة الراهنة لابد من طرح حلول سريعة تتمثل فى الموافقة على زيادة بعض الأصناف، وفى المقابل تنزيل أسعار الادوية الاخرى باهظة الثمن، إلى جانب دعم الدولة للصناعة بشكل مباشر تتمثل فى إعفاءات جمركية، استثناءات من القيمة المضافة، وسرعة تسجيل الدواء.

 

الجدير بالذكر أن النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، اقترح تشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء وبحث إمكانية زيادة بعض الأصناف المزمنة بناء على مطالبات أصحاب شركات الأدوية بعض قرار تحرير سعر الصرف.

 


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