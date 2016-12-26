كوب لبن بالعسل يوميا يحميك من الشيخوخة والأرق

نهى طارق

مشروب اللبن بالعسل له العديد من الفوائد الصحية الكبيرة على مختلف أجهزة الجسم، رصدها موقع Organic Facts:

1- تعزيز صحة العظام

تؤكد الدراسات أن كوب لبن بالعسل يعزز عملية انتقال المواد الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم، كما أن هذا المشروب يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم فالبتالى تتحسن صحة العظام، كما أنه يقى من الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

2- التخلص من الأرق

من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من الأرق كوب لبن بالعسل، فالعسل واحد من الأطعمة السكرية النادرة التى تسبب زيادة التحكم فى كمية الأنسولين التى يفرزها الجسم، وهو ما يعزز إنتاج التربتوفان فى الدماغ، ويتم تحويل التربتوفان عادة إلى سيروتنيوم الذى يدفع الشعور بالاسترخاء ثم يتم تحويل السيروتونيم إلى الميلاتونيوم الذى يساعد على النوم.

3- يحتوى على خصائص مضادة للشيخوخة

تؤكد الدراسات أن لهذا المشروب مفعولا إيجابيا ليس على الجلد فقط ولكن أيضا لبقية أعضاء الجسم، عن طريق جعله نشطا وشبابا، فهذا المشروب يحمى الجسم من أعراض الشيخوخة لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، تحارب الجذور الحرة التى تؤثر بشكل كبير على أجهزة الجسم، وهي أيضا أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء تدهور الجلد وظهور التجاعيد والبقع.

4- يخلص الجسم من الجراثيم

أظهرت الأبحاث أن مشروب اللبن بالعسل له تأثير كبير على بكتيريا المكورات العنقودية كما أنه يساعد على التخلص من الإمساك وانتفاخ البطن والأمعاء والاضطرابات، كما أنه يعالج اضطرابات الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد والسعال.